L’Istituto tecnico agrario “Abele Damiani” di Marsala ha vinto il primo posto nella categoria “Marketing e comunicazione” del 10° concorso enologico degli istituti agrari d’Italia, svoltosi nell’ambito del Vinitaly 2026. Il concorso è stato promosso dal Masaf, Mim, Crea, Renisa. Il video dei ragazzi è stato realizzato tra i vigneti del Podere Badia di Marsala. Un lavoro capace di raccontare con autenticità il percorso formativo vissuto tra azienda agraria e cantina, valorizzando il legame tra scuola, territorio e produzione vitivinicola. «Un premio che valorizza la capacità degli studenti di comunicare in modo efficace e contemporaneo il valore delle loro esperienze», ha detto il dirigente scolastico Domenico Pocorobba. L’Istituto ha anche ricevuto sette pergamene di riconoscimento per altrettanti vini presentati al concorso: Rosato 2025 – Terre Siciliane IGP; Bianco frizzante “ancestrale” 2025 – Terre Siciliane IGP; Grillo 2025 – Sicilia DOC; Spumante Metodo Classico 2023 Brut Nature – Terre Siciliane IGP; Nocera 2025 – Terre Siciliane IGP; Bianco 2024 – Terre Siciliane IGP; Zibibbo 2024 – Terre Siciliane IGP.