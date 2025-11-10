Domenica 16 novembre 2025 dalle ore 9.00 si terrà uno screening diabetologico gratuito, organizzato dal Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice, presso la propria sede sita in via Milazzo n. 44 (Chiesa degli Agonizzanti) in collaborazione con la dott.ssa Mariolina Pisciotta.

L’iniziativa, che rientra tra le attività di servizio alla comunità promosse dal Rotary, ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione del diabete, una patologia cronica in costante crescita che spesso può essere individuata precocemente attraverso semplici controlli.

Lo screening sarà aperto a tutti i cittadini, previa prenotazione.

Durante la mattinata sarà possibile effettuare la misurazione della glicemia capillare, il controllo della pressione arteriosa e

ricevere consulenze personalizzate da parte di medici e volontari presenti.

Il presidente del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice Antonella Lombardo , nel presentare l’iniziativa, ha sottolineato l’importanza della prevenzione:

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato – è avvicinare la popolazione ai temi della salute e della diagnosi precoce. Un semplice controllo può fare la differenza e migliorare la qualità della vita di molte persone.”

L’evento si inserisce nel quadro delle attività del Rotary International per la Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra ogni anno a metà novembre, e rappresenta un’importante occasione per promuovere informazione, prevenzione e solidarietà.

Per partecipare è necessario prenotarsi via email all’indirizzo ROTARYSCREENING@LIBERO.IT, dopo la prenotazione, i partecipanti riceveranno una email di conferma, con eventuale richiesta di ulteriori dati o certificazioni utili.

La richiesta di prenotazione dovrà indicare: Nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, e recapito.