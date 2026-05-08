Un incidente è avvenuto stamattina intorno alle 9 del mattino tra uno scooter e un’auto all’incrocio tra la via Leonardo Centonze e la via Mariano Santangelo. L’auto, una Polo station wagon in procinto di attraversare l’incrocio per uscire dall’area parcheggio del plesso Capuana Pardo si sarebbe scontrata con un motociclo che procedeva lungo la via Centonze. All’impatto, i due ragazzi che si trovavano sullo scooter sono caduti rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuta ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.