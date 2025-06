A commetterla sarà stato qualcuno del suo staff, ma la gaffe del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani non è passata inosservata. Per fare un post su Facebook qualcuno dell’entourage del Presidente ha richiesto un “aiutino” all’intelligenza artificiale ma quando ha ottenuto la risposta ha fatto copia e incolla, compreso la presentazione del servizio di ChatGpt: «Ecco una proposta per il post su Facebook, in prima persona e con enfasi, adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente». Chi ha fatto copia e incolla avrebbe dovuto tagliare la frase di offerta dell’intelligenza artificiale e, invece, l’ha lasciata, almeno nella prima versione pubblicata alle ore 11,02. Poi la versione modificata ha infatti raccolto numerose reazioni ironiche.

AUTORE. Redazione