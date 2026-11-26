“Scelte in gioco” è il titolo dell’incontro di educazione finanziaria, organizzato dal Rotary club Castelvetrano-Valle del Belìce” e Banca d’Italia che si è tenuto presso la Energy People Foundation di Campobello di Mazara. L’iniziativa rientra nel programma “L’economia per tutti”, con cui la Banca d’Italia promuove a livello nazionale la diffusione della cultura finanziaria e si inserisce, inoltre, nel Mese dell’Educazione Finanziaria, la nona edizione promossa dal Comitato Edufin, che quest’anno si svolge per tutto il mese di novembre. Proprio l’educazione finanziaria è uno dei temi che il presidente del Rotary club Salvatore Caradonna sta affrontando nel corso dell’anno sociale. L’incontro, guidato da Miriam Tagliavia e Alessio Amato, funzionari della sede di Palermo della Banca d’Italia, si è svolto in forma di laboratorio, con un approccio pratico e partecipativo, ha avuto lo scopo di aiutare i presenti a riconoscere e selezionare informazioni affidabili, per poi trasformarle in decisioni economiche consapevoli e coerenti.

Nella prima parte i relatori hanno presentato i concetti chiave per orientarsi nelle scelte economiche di tutti i giorni, dedicando spazio anche alle frodi telefoniche, sempre più diffuse, e spiegando come riconoscerle e difendersi. Successivamente i partecipanti si sono divisi in gruppi di lavoro per analizzare casi concreti, confrontare le opzioni possibili e valutare vantaggi, rischi e costi di ciascuna.