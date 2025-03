La Scala dei Turchi a Realmonte è stata nuovamente assaltata dai turisti già in questo periodo che si affaccia alla primavera. È quello che denuncia l’associazione “Mareamico” che ha scritto al prefetto di Agrigento e all’assessore regionale al territorio. «Senza i necessari e programmati controlli il sito è stato preso d’assalto – spiegano dall’associazione – tutto ciò avviene in maniera completamente abusiva senza che venga rispettato il numero previsto e contingentato dei visitatori, senza che vi sia alcuna sorveglianza e, soprattutto, senza che nessuno impedisca agli ignari turisti di invadere la zona ovest della Scala dei turchi, che risulta interdetta alla fruizione perché pericolosa, poiché è a rischio reale di crollo».

Il sito, dopo ciò che è successo negli anni scorsi, ossia l’assalto gratuito di migliaia di turisti e curiosi, è stato “regolamentato”. Un anno fa è stata siglata la cessione gratuita della nota scogliera al Comune di Realmonte, dunque alla collettività. Il Comune ha deciso di gestire gli ingressi con un pass giornaliero base di 5 euro, mentre accedere è gratuito per i residenti. È stato stabilito un costo anche per gli shooting fotografici e le riprese video, essendo la Scala dei Turchi un posto molto richiesto per questi servizi.