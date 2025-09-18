Nonostante l’agricoltura stia vivendo uno dei periodi più difficili della storia, con i prodotti sottopagati, siccità e cambio climatico che danneggiano le produzioni, c’è sempre la speranza che il futuro possa riservare periodi migliori. Ed è quello che si auspicano gli agricoltori che, in quest’ottica, domenica 28 settembre parteciperanno a Santa Ninfa alla festa dell’agricoltura promossa dal Comune. Quella di quest’anno è la terza edizione con l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Ferreri, che l’ha ripresa dopo che nel 1986 fu organizzata l’ultima edizione. All’organizzazione collaborano le attività commerciali del paese. In programma nel viale Pio La Torre e piazza monsignor Antonio Riboldi, durante la mattinata, è prevista la sfilata dei cavalli, dei trattori e quest’anno – questa è la novità – la mostra canina. In tarda mattinata apriranno gli stands enogastronomici. Nel pomeriggio laboratori didattici per bambini, corsa “di li carritteddi” per i bambini della scuola primaria e cabaret con Alessandro Gandolfo.