Sono 11 gli altari di San Giuseppe che sono stati allestiti a Santa Ninfa e che saranno visitabili a partire da sabato e sino a martedì. Gli altari sono stati realizzati in case private ma anche in luoghi pubblici come al Comune, Pro Loco, sala-teatro della chiesa madre. Un itinerario che si potrà fare a piedi e che il Comune promuove avendo coinvolto diverse realtà sociali locali. La mappa la pubblichiamo qui sotto. Tra le iniziative in programma sabato, alle ore 19, presso il palazzo municipale sarà inaugurata l’esposizione “I pani della memoria di Nino Cordio”. Le visite agli altari si potranno fare nelle giornate di domenica 17, lunedì 18 e martedì 19. Nel giorno di San Giuseppe, alle ore 12, presso l’altare della Pro Loco e degli scout si terrà il pranzo coi Santi.