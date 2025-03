L’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa ha concluso la seconda annualtà di Erasmus Azione chiave (KA1 Scuola), che ha consentito a 9 docenti dello staff della scuola di svolgere un periodo di apprendimento all’estero per lo sviluppo di nuove competenze e per la propria crescita personale. L’obiettivo generale del programma è sostenere, attraverso l’apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, a posti di lavoro di qualità e alla coesione sociale, nonché alla promozione dell’innovazione e al rafforzamento dell’identità europea e della cittadinanza attiva.

I docenti coinvolti, hanno partecipato a tre diversi corsi di formazione proposti da ELA (Erasmus Learning Academy). Patrizia Zummo, Grazia Valenti e Giuseppe Gennaro, hanno trascorso una settimana di apprendimento a Tenerife (Spagna), partecipando al corso su Effective Group Management in education: building Teamwork among student. Anna Maria De Benedetti e Francesco Tritico hanno trascorso na settimana di apprendimento a Tenerife (Spagna), partecipando al corso “How to prevent bullying and cyber bullying in schools and promote social emotional learning”. Silvana Glorioso, Francesca Zummo, Gaspare Lucchese e Amelia Ferrara hanno partecipato al corso su “Diversity in the classroom: teaching tolerance and overcoming prejudices and discrimination” svoltosi a Porto (Portogallo). «Il progetto dedicato alla formazione dei personale, attraverso il confronto con altre realtà e con altri professionisti, apre la mente e migliora il modo di lavorare», ha commentato la dirigente scolastica Maria Letizia Gentile.

AUTORE. Redazione