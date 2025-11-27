Anche a Santa Ninfa i giovani studenti sono scesi in piazza per la Giornata in ricordo delle vittime di femminicidio. I bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria dell’Istituto “Luigi Capuana” hanno messo in scena balli, canti, poesie e riflessioni, portando così in piazza una testimonianza di sensibilità e consapevolezza. Da piazza Libertà, dove sia il sindaco Carlo Ferreri che la dirigente scolastica Maria Letizia Gentile hanno portato il loro saluto, il corteo si è mosso sino alla villa comunale. Qui è stato realizzato l’albero del rispetto, sui cui rami sono stati appesi i pensieri e gli impegni dei ragazzi: parole autentiche, profonde, che invitano a costruire ogni giorno una comunità più giusta e non violenta.