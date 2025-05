Si è concluso con successo “Avventure nel mondo del computer”, il progetto promosso dalla Fondazione Angelo Pirrello presso il plesso “Antonio Rosmini” dell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa e realizzato con il supporto del docente Nicola Accardo. Il progetto è durato 180 ore ed è stato rivolto a tutte le 12 classi della scuola primaria, dalla prima alla quinta, con l’obiettivo di avvicinare i bambini all’informatica in modo graduale, ludico e pratico. Fondamentale, ancora una volta, è stata la sinergia tra la “Fondazione Angelo Pirrello” e l’Istituto diretto da Maria Letizia Gentile.

Il percorso è stato attentamente calibrato per età e competenze, alternando attività tecniche (uso di mouse, tastiera e software) a esercizi pensati per stimolare logica, creatività, pensiero computazionale e lavoro di squadra. L’approccio laboratoriale ha favorito l’inclusione e il coinvolgimento di tutti gli alunni, trasformandoli in protagonisti del proprio apprendimento.

