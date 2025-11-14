Nell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa è stata inaugurata l’aula immersiva realizzata grazie a un finanziamento dell’Assessorato regionale all’istruzione. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano, la dirigente scolastica Maria Letizia Gentile, il sindaco Carlo Ferreri e don Giacinto Leone. Il team di docenti appositamente formato ha presentato ad alunni e famiglie le potenzialità dell’aula, tra tecnologia e apprendimento innovativo. All’interno dell’aula, infatti, gli alunni potranno svolgere attività didattica col supporto di una tecnologia avanzata.