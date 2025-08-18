Ritorna a Santa Ninfa “Attraversando versi – mondi di poeti”, la rassegna letteraria–poetica giunta ormai alla sua terza edizione. Grazie al patrocinio del Comune e al sostegno della Pro Loco, nei giorni 23, 25, 27 e 29 agosto la poesia farà ancora una volta sentire la propria voce. Si inizierà sabato 23 agosto con “Cinema Persefone” di Marilena Renda, finalista al Premio Strega di Poesia 2025, un libro straordinario che rilegge in chiave attuale il mito di Persefone e della rinascita. Si continuerà poi il 25 agosto con Rosario Marco Atria e il suo “Tessere”, un testo prezioso nel quale si trovano, “custoditi per frammenti”, “i sogni, le ferite, i luoghi” della nostra anima. Giorno 27 sarà la volta di un poeta siciliano pluripremiato, Pietro Russo, che presenterà “Tutte le ossa cantano la canzone d’amore”, anche questo un libro che esplora cosa si annida nelle ossa e quali sono le parole cui dar fiato. La giornata del 29 prevede due appuntamenti, uno al mattino con una tavola rotonda su “Poesia tra contemporaneità e anelito alla bellezza”, con interventi di Nicola Macaione, editore di Spazio Cultura Edizioni di Palermo e Salvatore Schembari di Salarco Immagini Editori. In serata poi si renderà omaggio a Maria Fuxa, una poetessa italiana dimenticata e da rivalorizzare. Ne parleranno Francesca Albergano, Pippo Furnari e Rosangela Seragusa. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 19 all’interno della villa comunale VillaLab.