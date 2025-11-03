Al Comune di Santa Ninfa è stato assegnato un finanziamento di 546.736,23 euro, nell’ambito del programma di cooperazione interregionale Italia-Malta, per la sistemazione degli spazi adiacenti al centro comunale rifiuti, per la creazione di un centro di riuso per beni da recuperare. A darne comunicazione al Comune è stato il Dipartimento della programmazione della Regione Siciliana. Il Comune, lo scorso anno, ha partecipato all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di cooperazione europea nell’ambito del programma “Interreg VI Italia Malta”, il cui obiettivo principale è favorire la cooperazione territoriale europea. L’importo totale del progetto ammonta a euro 856.696,23 di cui 546.736,23 per il Comune di Santa Ninfa e 309.960,00 per la Regione Tramuntana di Malta. Partner del progetto anche la “Srr Trapani Sud” che collaborerà nella fase esecutiva.

«Un importante risultato per la nostra comunità, un progetto pilota a livello regionale, che ha ricevuto numerosi apprezzamenti anche a livello internazionale, utile a ridurre le quantità di rifiuti da conferire in discarica, creare spazi idonei e sicuri ed in grado di cogliere nuove opportunità per Santa Ninfa», ha detto il sindaco Carlo Ferreri.