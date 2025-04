È di 350 mila euro il finanziamento ottenuto dal Comune di Santa Ninfa per sistemare gli spazi esterni della scuola primaria “Rosmini” e della scuola dell’infanzia “Collodi” da destinare allo sport e al tempo libero. A comunicarlo al Comune è stato personalmente l’assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Il Comune di Santa Ninfa, infatti, lo scorso anno ha partecipato al bando pubblicato nell’ambito dell’Azione 4.2.1 del Pr Fesr Sicilia 2021/2027, il cui obiettivo principale è il contrasto alla dispersione scolastica, attraverso il miglioramento dell’accessibilità e della qualità degli ambienti formativi. «Un altro importante risultato per la nostra comunità frutto del lavoro sinergico tra Amministrazione comunale e Ufficio tecnico volto a cogliere nuove opportunità per Santa Ninfa – ha detto il sindaco Carlo Ferreri – un ringraziamento agli ingegneri Filippo Luppino e Francesco Seidita per la professionalità e la collaborazione che quotidianamente mostrano nell’attività lavorativa».

AUTORE. Redazione