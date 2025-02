Il commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana Francesco Riela, ha avviato formalmente le procedure di scioglimento del consiglio comunale di Santa Margherita di Belice (Agrigento), eletto nel 2022. La sanzione fa seguito alla mancata approvazione da parte dell’aula della dichiarazione di dissesto finanziario che l’amministrazione aveva presentato, in considerazione di un disavanzo di 5,5 milioni e mezzo di euro che non è stato più ritenuto colmabile. Sarà dunque Riela, nella qualità di potere sostitutivo del consiglio, ad approvare la delibera in questione. L’opposizione non ha partecipato alla votazione sul punto, ritenendo che il sindaco Gaspare Viola avrebbe potuto adottare le misure necessarie a scongiurare il dissesto, mentre i consiglieri di maggioranza, nell’ultima seduta decisiva, hanno preferito astenersi.

AUTORE. Redazione