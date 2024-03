Non hanno badato al fatto che oggi fosse Pasqua e per la propria parrocchia si sono messi al lavoro già nel pomeriggio per ripulire la sagrestia e la chiesa dalla fuliggine. Per “cancellare” ciò che le fiamme stamattina hanno provocato, un gruppo di fedeli, insieme alle suore di Gesù e Maria, dopo il pranzo di Pasqua coi parenti, sono arrivati in parrocchia e si sono messi all’opera a Santa Lucia di Castelvetrano con aspirapolvere, idrante, disinfettante e ducotone, per pulire i locali che stamattina sono stati interessati dal fuoco.

Le fiamme che si sono sviluppate mentre era in corso la celebrazione eucaristica per la santa Pasqua, stamattina hanno provocato fumo nero, bruciando alcuni documenti e due telefoni cellulari che si trovava sul tavolo. Per spegnere le fiamme è subito intervenuto Luigi Aiello con un idrante. Poi sono intervenuti i vigili del fuoco. I frati, già nel pomeriggio, hanno provveduto ad acquistare un primo telefono per la giovane Sara, alla quale è stato già consegnato. «Questo è il bello di vivere la propria parrocchia, sentendola casa propria», hanno commentato tutti coloro che oggi pomeriggio si sono messi a pulire.

