Un incendio si è sviluppato accidentalmente stamattina nella parrocchia Santa Lucia di Castelvetrano, durante la celebrazione della santa messa di Pasqua. Tutto è successo nel vano adibito alla preparazione di sacerdoti e ministranti prima della messa. Lì c’era il portaincenso a barchetta ed erano stati accessi i tronchetti. Per una casualità qualche frammento minutissimo di materia incandescente è finito su un tavolo dove c’erano documenti e telefoni cellulari. Mentre i due frati stavano celebrando la santa messa dalla porta della stanza è iniziato a uscire fumo nero e i fedeli presenti in chiesa hanno lasciato in fretta e fuori il luogo di culto. Grazie all’intervento di un fedele e dei vigili del fuoco del vicino distaccamento le fiamme sono state spente.

AUTORE. Redazione