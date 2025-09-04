Bandi per assumere infermieri che lavoreranno nelle case di comunità già a partire dalla primavera. Li predisporranno le Asp siciliane (compresa quella di Trapani) per almeno 560 posti da assegnare subito, al massimo entro il prossimo mese di marzo sfruttando i vuoti nelle piante organiche. L’assessorato alla salute guidato da Daniela Faraoni ha scritto a tutti i manager delle Asp chiedendo di accelerare la pubblicazione dei bandi per assumere gli infermieri. Il dipartimento Pianificazione Strategica, guidato da Salvatore Iacolino, ha avuto la certezza che l’andamento degli appalti in corso permette l’apertura di almeno 152 case di comunità e 39 ospedali di comunità entro il primo aprile. Si tratta di quei piccoli presidi che funzioneranno da pronto soccorso e poliambulatorio e che dreneranno la corsa verso i grandi ospedali raccogliendo l’utenza dei territori provinciali.