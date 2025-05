Un incontro intercomunale sulla sanità pubblica del territorio. È quello che si è tenuto nell’aula consiliare di Castelvetrano su iniziativa del presidente del consiglio Mimmo Celia. Presenti anche Valeria Accardo (presidente del consiglio di Partanna), Calogero Angelo (Salemi), Nicola Biondo (Santa Ninfa), Ninfa Bonanno (vice presidente Gibellina), Sarah Crocchiolo (Salaparuta), Piero Di Stefano (Campobello di Mazara), Diego Genua (Vita), Sandro Ippolito (Poggioreale), Francesco Foggia (consigliere provinciale), Paolo Galuffo (consigliere di Mazara del Vallo) e i presidenti di alcune commissioni consiliari dei Comuni della Valle del Belìce. Dall’incontro è emersa con forza la consapevolezza che il diritto alla salute non può e non deve mai passare in secondo piano e che solo attraverso il dialogo costante e collaborazione tra i Comuni si può dare voce alle esigenze dei cittadini.

«Garantire servizi sanitari di qualità e condizioni lavorative dignitose per tutto il personale impegnato nel settore è un obiettivo comune e prioritario – hanno ribadito i partecipanti all’incontro – fondamentale per un primo passo verso un sistema sanitario più giusto, accessibile e vicino ai bisogni della comunità». Prossimo passo sarà la convocazione di un consiglio comunale aperto sulla questione della sanità e del depotenziamento dell’ospedale di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione