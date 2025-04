L’Asp Trapani per garantire al meglio il servizio agli utenti nelle prenotazioni delle visite mediche ha messo in campo, nel tempo, diverse iniziative. Sui Cup – centri unici di prenotazione – s’è focalizzata l’attenzione che, in alcuni casi, hanno portato a progetti di miglioramento e, in altri, complici le lunghe liste d’attesa, a disservizi per gli utenti. Ora l’Asp Trapani ha pensato a un video esemplificativo per spiegare agli utenti come prenotare una visita. Un tutorial di 3 minuti per conoscere come procedere per le “prestazioni garantite”. Come si può prenotare una visita? Attraverso il telefono, on line sul sito aziendale, in un qualunque degli sportelli Cup aziendali e tramite il sistema Sovracup della Regione Siciliana. Tramite i canali di prenotazione è possibile attivare il percorso di tutela che garantisce la prestazione presso strutture convenzionate e anche intramoenia, sempre a carico del Servizio Sanitario regionale.

AUTORE. Redazione