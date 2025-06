I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, unitamente ai militari della Compagnia di Alcamo, hanno eseguito dei controlli ad attività commerciali nel territorio di San Vito lo Capo, riscontrando diverse irregolarità . Le irregolarità riguardano una pasticceria per mancanza di autorizzazione sanitaria in un magazzino adibito a luogo di lavoro, e in tre ristoranti per utilizzo di luoghi di lavoro locali non compresi in planimetria e privi di autorizzazione sanitaria. Nelle attività in questione vevivano inoltre sequestrati beni alimentari destinati al consumo per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Complessivamente sono state elevate 7 sanzioni amministrative per un importo di circa 15.000 euro.

AUTORE. Patrizia Vivona