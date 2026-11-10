Domani è l’11 novembre e, come ogni anno, l’autunno siciliano si ferma per celebrare una delle ricorrenze più calde, conviviali e ricche di storia della tradizione popolare: la festa di San Martino. In tutta l’Isola è il giorno in cui si aprono le botti e si assaggia il vino nuovo, un rito antico accompagnato da tavolate e dal profumo dei dolci fatti in casa. Un legame indissolubile sintetizzato nel celebre detto popolare: “Pi San Martinu ogni mustu diventa vinu” .

La ricorrenza celebra il Vescovo di Tours, figura simbolo di umiltà e carità. La tradizione affonda le radici in una delle leggende più suggestive della cristianità. Martino, figlio di un ufficiale dell’esercito romano e soldato lui stesso, si trovava alle porte della città di Amiens durante una grigia e gelida giornata d’autunno.

Lungo la strada incontrò un mendicante seminudo che tremava per il freddo. Mosso da un impulso di profonda generosità, il giovane soldato tagliò in due il proprio mantello militare, condividendolo con il povero. Secondo il racconto, subito dopo quel gesto miracolosamente il gelo si affievolì, le nuvole si aprirono e comparve un sole splendente. Nacque così quella che oggi, anche dal punto di vista meteorologico, viene chiamata la tradizionale “Estate di San Martino”, una breve parentesi di bel tempo e temperature miti che si manifesta all’inizio di novembre.

In Sicilia la festa assume un carattere spiccatamente enogastronomico. È l’occasione ideale per riunirsi e accostare alle caldarroste e al buon vino novello i dolci tipici di questa giornata: gli sfinci (o sfince). Frittelle soffici, dorate e profumate, che racchiudono l’essenza delle feste in famiglia.

Per chi volesse onorare la tradizione direttamente nella propria cucina, ecco il procedimento classico per realizzarle secondo la ricetta della tradizione popolare.

La base: Lessare e schiacciare accuratamente 450 grammi di patate. Aggiungere 1 kg di farina, mezzo cubetto di lievito di birra (precedentemente sciolto in acqua tiepida) e un cucchiaino di zucchero per attivare la lievitazione.

L’impasto e l’attesa: Lavorare l’impasto in maniera energica, integrando altra acqua tiepida se necessario, fino a ottenere una consistenza liscia, morbida e gonfia. Solo alla fine aggiungere un pizzico di sale. Coprire la ciotola prima con un panno umido e poi con una coperta calda: la lievitazione richiederà un minimo di 3 ore, o comunque il tempo necessario affinché il volume raddoppi.

La frittura e il tocco finale: Scaldare abbondante olio di arachidi e immergervi l’impasto a piccole palline. Una volta dorate e scolate, cospargere le sfince con abbondante zucchero e un pizzico di cannella, per servire in tavola il vero sapore della festa.