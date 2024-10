Si è svolta ieri, presso il Teatro Selinus, la tavola rotonda organizzata dal Centro di Salute Mentale di Castelvetrano. L’evento rientra tra le iniziative in occasione della Giornata mondiale della salute mentale per portare l’attenzione sui problemi di salute mentale in tutto il mondo. Scuole, Istituzioni, operatori sanitari e comunità hanno un ruolo cruciale perché il benessere mentale è responsabilità collettiva.

Illustri relatori si sono confrontati sulle tematiche legate alla Salute Mentale e l’impatto che hanno i progetti di tutela della persone sulla popolazione generale. Particolare attenzione è stata prestata al disagio psichico della popolazione giovanile e le azioni che sono state portate avanti per arginare il fenomeno.

Incoraggianti i risultati del “Budget di salute”, una metodologia che è stata sperimentata per la prima volta nel 1996 nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Successivamente è stata utilizzata nei diversi centri regionali per la salute mentale a sostegno dei progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati. Un’esperienza di integrazione che nel territorio dell’Asp di Trapani ha raggiunto 123 pazienti seguiti grazie a questo progetto nel 2024. A Castelvetrano, operatori e assistiti che hanno portato avanti progetti ricreativi con il supporto di attività locali come lo Zoo Fattoria di Rosario Carimi, l’Agriturismo Carbona e MUSICARTculture.

Dopo i saluti del sindaco Giovanni Lentini, hanno preso la parola, la Dott.ssa Tiziana Ziletti, responsabile del CSM di Castelvetrano, il Dott. Pietro Asaro psichiatra Asp Trapani, la Dott.ssa Contessa Agosta, infermiera del CSM, la Dott.ssa Caterina Li Vorsi, assistente sociale del CSM, il Dott. Baldo La Sala, sociologo del DSM Trapani. Durante la discussione della tavola rotonda, sono intervenuti anche Gloria De Martino, assistente sociale della coop. STARBENE di Castelvetrano, la Dott.ssa Tomasella Marino, responsabile dei centri diurno e Stefano Elia, infermiere del centro diurno di Castelvetrano.

Ha chiuso i lavori del convegno il Dott. Gaetano Vivona, direttore del Dipartimento Salute Mentale dell’Asp di Trapani. E’ stato quindi proiettato il cortometraggio “Mani da cortile” a cura del Centro Diurno di Castelvetrano. Prima dell’uscita dal teatro, un esibizione musicale con la collaborazione di MUSICARTculture di Castelvetrano. L’evento è stato organizzato dal CSM in collaborazione del Centro Diurno e della Cooperativa Starbene.

Sulla scia dell’onda verde di consapevolezza che sta attraversando l’Italia alle ore 18:30 c’è stata la simbolica illuminazione di verde della Fontana della Ninfa. Le attività continuano oggi pomeriggio (giovedì 10 ottobre). Dalle ore 16:30 presso il sistema delle piazze proseguirà l’esposizione dei manufatti realizzati dai pazienti del Centro Diurno e della Cooperativa Starbene, quest’ultima in collaborazione con lo Zoo Fattoria di Rosario Carimi e l’Agriturismo Carbona. Alle 18:30 illuminazione di verde della Fontana della Ninfa.

