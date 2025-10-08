A Salemi è stato riaperto l’ufficio postale di via Antonino Lo Presti, dopo gli interventi nell’ambito del progetto “Polis”. L’Ufficio rientra ora, infatti, nella rete promossa da Poste Italiane per i piccoli Comuni, dove allo sportello vengono svolti diversi servizi anche non prettamente postali. L’Ufficio, dunque, è diventato casa dei servizi digitali: oltre i servizi Inps per i pensionati e i certificati di stato civile e anagrafici (sono già richiedibili il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR), nell’Ufficio di Salemi i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione, quali la possibilità di richiedere il rinnovo del passaporto, autodichiarazioni di smarrimento, richiesta riemissione di codice fiscale e molto altro. L’Ufficio rimane aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35.