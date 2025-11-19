Al Liceo Classico “Francesco D’Aguirre” di Salemi, nell’ambito del progetto “Scuole sicure”, finanziato dal Ministero dell’Interno, si è svolto l’incontro con gli studenti sui temi della sicurezza, disagio e connesso rischio di devianza. All’incontro hanno preso parte Maguardia di Finanza e delegato regionale di “Gens Nova”, Ignazio Profera, ex poliziotto e delegato provinciale di “Gens Nova”, Gero Curreri di Sciacca testimone di esperienze personali di dipendenza da sostanze stupefacenti e responsabile di un Centro di recupero e Luigi Alessi, comandante della Polizia municipale di Salemi. All’incontro hanno partecipato tutte le classi dell’Istituto. Al termine dell’incontro, agli studenti sono stati distribuite alcune copie del Codice della strada e gadgets.