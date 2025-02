Corde, bilancieri, pesi, tutto per praticare la pesistica. A donarli al centro di accoglienza per minori non accompagnati “Gabbiani” di Salaparuta è stato il plesso del piccolo paese facente parte dell’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa. Un gesto di solidarietà e responsabilità sociale che non solo mira a fornire supporto materiale, ma anche a promuovere il benessere e l’integrazione di giovani che si trovano in situazioni di vulnerabilità. La donazione è il risultato di un lavoro di raccolta fondi e sensibilizzazione all’interno della comunità scolastica. Studenti, insegnanti e genitori hanno collaborato per raccogliere i fondi con l’obiettivo di acquistare le attrezzature sportive.

«Lo sport è un potente strumento di integrazione e socializzazione, soprattutto per i minori non accompagnati che spesso affrontano sfide enormi. Attraverso l’attività fisica, i ragazzi possono non solo migliorare la loro salute e il loro benessere, ma anche sviluppare abilità sociali e relazionali, trovare un senso di appartenenza e costruire relazioni significative con i loro coetanei», spiegano Francesca Zummo, Maria Grazia Tramonte e Francesca Tritico. Alla cerimonia hanno partecipato l’educatrice Enza Tusa, Stefania Vinci, il mediatore culturale Issa Soma e e i minori non accompagnati.

