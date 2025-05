Il baby consiglio di Salaparuta, insieme alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa, accompagnati dai docenti Liliana Bianco, Giovanna Genco, Mario Giacalone, Maria Grazia Tramonte e Francesca Zummo, ha fatto visita al palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana. L’esperienza è stata un’occasione di crescita civica per i giovani partecipanti. Durante la visita gli studenti hanno potuto ammirare ambienti di grande fascino come la Cappella Palatina con i suoi splendidi mosaici, la stanza del Viceré, la sala cinese e le torri che dominano il panorama. La guida della fondazione Federico II, preparata e appassionata, ha accompagnato i ragazzi in un viaggio nel tempo, svelando i segreti di questo luogo ricco di storia e arte, rendendo l’esperienza ancora più speciale e istruttiva.

Il trasporto gratuito a Palermo è stato offerto dall’Amministrazione comunale. Nell’aula del parlamento gli studenti sono stati accolti dal deputato regionale Cristina Ciminnisi (M5S). «Questa giornata ha rappresentato un momento di grande valore, che ha unito arte, cultura e civismo, lasciando nei giovani partecipanti un ricordo indelebile e la voglia di approfondire sempre di più il patrimonio della nostra terra», hanno ribadito i docenti accompagnatori.

AUTORE. Redazione