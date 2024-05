Sabato 18 maggio in occasione della giornata internazionale dei musei, per celebrare l’iniziativa “Musei per l’educazione e la ricerca”, le strutture cittadine museali, offriranno una visita guidata, incentrando questa, alla collezione più importante.

L’obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei è avere consapevolezza del fatto che, i Musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli.

I musei rimarranno aperti dalle 09,30 all’13,00 e dalle 15,30 alle 18,30

AUTORE. Patrizia Vivona