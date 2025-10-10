«Il ritorno di Ryanair a Trapani-Birgi è un segnale incoraggiante per il nostro territorio». Lo dice Cristina Cianti, presidente del raggruppamento turismo della Cna Trapani che, però, richiama l’attenzione sulle criticità strutturali che affliggono il comparto turistico. «Il ritorno della compagnia aerea irlandese è una conquista, ma non basta a rilanciare il turismo in maniera strutturale. Serve una visione strategica del comparto turistico che abbia risvolti anche nel lungo periodo. Restano, infatti, irrisolti i problemi legati ad infrastrutture e mobilità interna, palesemente insufficienti, ed è carente la pianificazione coordinata tra i territori».