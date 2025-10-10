«Il ritorno di Ryanair a Trapani-Birgi è un segnale incoraggiante per il nostro territorio». Lo dice Cristina Cianti, presidente del raggruppamento turismo della Cna Trapani che, però, richiama l’attenzione sulle criticità strutturali che affliggono il comparto turistico. «Il ritorno della compagnia aerea irlandese è una conquista, ma non basta a rilanciare il turismo in maniera strutturale. Serve una visione strategica del comparto turistico che abbia risvolti anche nel lungo periodo. Restano, infatti, irrisolti i problemi legati ad infrastrutture e mobilità interna, palesemente insufficienti, ed è carente la pianificazione coordinata tra i territori».
Cristina Cianti, richiamando anche quanto ribadito dal Distretto turistico Sicilia occidentale, ha ribadito che «è fondamentale agire in maniera coesa per contrastare il fenomeno del turismo mordi e fuggi e aumentare la permanenza media dei visitatori. Ma per ottenere questo risultato servono infrastrutture adeguate, servizi efficienti e una promozione strutturata che accompagni il turista dal volo fino alla scoperta dell’intero territorio». Da qui la richiesta di avere una regia chiara, capace di programmare e coordinare le azioni tra istituzioni.
