L’iniziativa dell’Associazione degli Assaggiatori Allenati e Allineati 4A, sostenuta economicamente dalle Organizzazioni dei Produttori della Valle del Belice, si terrà all’interno della manifestazione annuale Rotolio, confermando così il grande interesse del Rotary Club di Castelvetrano per la valorizzazione della Nocellara del Belice e delle produzioni di olive da mensa. Grande successo ancor prima di iniziare per il primo corso per esperti sulle olive da tavola, organizzato dall’Associazione 4A. L’iniziativa formativa, nata con l’obiettivo di creare nuove figure professionali esperte nella concia e specializzate nel riconoscimento e nella valutazione delle olive da mensa, ha fatto registrare il sold out in pochissimi giorni, a testimonianza dell’altissima richiesta di formazione qualificata nel settore.

Il corso si terrà presso l’istituto Ferrigno-Accardi-Titone nei giorni 26-27-28 febbraio nell’ambito di Rotolio, la prestigiosa manifestazione annuale dedicata alla cultura olivicola, consolidando il legame tra alta formazione e promozione del territorio. Il corso è reso possibile grazie al fondamentale patrocinio economico delle Organizzazioni dei Produttori (OP) della zona del Belice, che hanno creduto nell’importanza strategica di investire sulla competenza tecnica. Tale sinergia mira a valorizzare, attraverso la formazione di esperti qualificati, l’eccellenza della Nocellara del Belice e le altre varietà da mensa, per garantire standard qualitativi sempre più elevati nel segmento delle olive da tavola.

I partecipanti, provenienti da diverse realtà del comparto olivicolo, saranno guidati dai migliori docenti in campo nazionale, selezionati dall’Associazione 4A, in un percorso teoricopratico per acquisire le competenze necessarie per la trasformazione e l’analisi sensoriale, il riconoscimento dei difetti e dei pregi, e la classificazione delle olive da tavola secondo le normative vigenti del COI. “Siamo entusiasti della risposta eccezionale a questo primo corso” dichiara Francesco Lo Grasso, Presidente dell’Associazione 4A. “Il sold out immediato dimostra che il settore ha fame di conoscenza. Grazie al supporto fondamentale delle OP della Valle del Belice, possiamo offrire una formazione specifica sulle olive da tavola, un prodotto che merita la stessa attenzione e professionalità riservata all’olio extravergine. Rotolio è il contesto ideale per presentare la prima edizione e far partire questo importante progetto”.

Il corso si preannuncia quindi come il punto di partenza per una nuova generazione di esperti in grado di valorizzare il patrimonio olivicolo del Belice. Il corso sarà preceduto, giovedi mattina, da un convegno dal titolo: NOCELLARA DEL BELICE: quali strategie di valorizzazione per lo sviluppo del territorio. Interverranno: i Sindaci del territorio I vertici del Rotary club di Castelvetrano Antonella Lombardo Presidente Rotary Castelvetrano Valle del Belice A.R. 2025/2026 Erina Vivona Presidente commissione Rotolio A R. 2025/2026 Presidenti delle Organizzazioni dei produttori: Leonardo Di Stefano Presidente della OP “Terra degli Ulivi” Valentina Blunda Presidente della Op “ Sicily Food Belice Valley” Gaetano Pagliarello Presidente della Op “La Nocellara” Il Presidente dell’Associazione 4° Gli olivicoltori e tutti gli stakeholders della filiera sono invitati a partecipare.