Rosario Mistretta, 58 anni, specialista in Anestesia e rianimazione e terapia del dolore, guiderà l’Unità dipartimentale Hospice, cure palliative e terapia del dolore dell’Asp Trapani. La nomina è stata fatta da Danilo Palazzolo, su proposta del direttore del dipartimento cure primarie Luca Fazio. Mistretta ha maturato una significativa esperienza all’interno della stessa Unità operativa, l’Hospice “Raggio di Sole” di Salemi, situato in via Rocche di San Leonardo. Questa struttura all’avanguardia è un punto di riferimento in Sicilia per l’accompagnamento dei malati terminali verso un fine vita dignitoso. L’Hospice non solo accoglie e supporta i pazienti oncologici, alleviandone il dolore, ma offre anche assistenza psicologica, fondamentale ai malati e ai loro familiari, in un momento di grande difficoltà.

E a Pantelleria l’Asp Trapani dal 1° luglio sarà attivato l’ambulatorio di Reumatologia. Lo specialista riceverà nei locali del Distretto sanitario, in via San Leonardo, ogni giovedì dalle ore 8 alle 14.

AUTORE. Redazione