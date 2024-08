Dopo 18 anni, le compagne di classe della 5A del liceo socio-psico-pedagogico “Giovanni Gentile” di Castelvetrano si sono finalmente ritrovate. Alcune di loro non si vedevano dai giorni della maturità, quando l’Italia trionfava ai Mondiali del 2006. Quel successo sportivo aveva dato loro la carica per affrontare con determinazione la propria “notte prima degli esami”. In questi anni, molte delle ex studentesse hanno intrapreso percorsi di studio e lavoro al nord dell’Italia, per poi fare ritorno nella loro amata terra natale. Altre, invece, si sono stabilite all’estero, costruendo lì la propria vita professionale e personale.

L’incontro si è svolto davanti al tramonto estivo di Tre Fontane, un’occasione perfetta per ridere e raccontarsi vecchi aneddoti, ricordando scherzi fatti ai professori e alle compagne di classe. Tra sorrisi e abbracci, hanno misurato i passi compiuti negli ultimi 18 anni, condividendo il cammino che le ha portate fino a quel momento, unite ancora una volta dal legame indissolubile dei giorni di scuola. In foto: Angela Siragusa, Erina Crescente, Rossella Sciacca, Giacoma Signorello, Giulia Ceraulo, Elisa Di Martino, Annalisa Lercara, Mariangela Vampiro, Cristina Mangiaracina, Irene Maggio

AUTORE. Redazione