In ventisei anni hanno fatto ballare centinaia di generazioni, trasformando la stagione estiva in una festa sempre curata nei minimi particolari.

Anche quest’anno l‘Insonnia Pub a Tre Fontane è pronta per cominciare una nuova estate, all’insegna della spensieratezza e del buon intrattenimento, domani sabato 6 giugno a partire dalle 22, le porte del locale riapriranno per tutti quelli che non hanno mai smesso di divertirsi.

Serate a tema, musica dance, ospiti e un magico ritorno dello storico speaker Max Rocchetti.

Inizia l’estate insomma e riparte proprio con la voglia di far festa, di rendere più lunghe le notti, di iniziare a soffrire di “Insonnia”, quella fatta di sogni e momenti di condivisione, sarà una stagione ricca di eventi e soprattutto bella gente per scrollarsi di dosso la stanchezza della stagione passata e far spazio al momento più bello dell’anno.

Tutto pronto quindi, in questa meravigliosa parte dell’isola, dove il sole non tramonta mai dove la musica scorre dentro le nostre vene, cullati dal rumore di un mare invidiabile, qui lo staff dell’Insonnia vi dà il benvenuto.