Grande attesa a Castelvetrano per il ritorno della tradizionale e solenne processione dedicata a Maria Nostra Signora della Misericordia.

Il Comitato Organizzativo della Festa è lieto di invitare tutta la cittadinanza, i fedeli, le famiglie e i devoti a partecipare ai festeggiamenti che si svolgeranno dal 29 al 31 maggio 2026 nel quartiere della Misericordia, all’insegna della fede, della tradizione e della condivisione.

Tre giornate ricche di appuntamenti religiosi, momenti di aggregazione e celebrazioni che culmineranno con il ritorno della storica processione solenne per le vie del quartiere; l’antica vara lignea sarà portata a spalla da tanti giovani, accompagnata dalla banda cittadina e dai tamburinai Scrusciu di Sicilia.

Si inizia venerdì 29 Maggio alle 16:00 – “Quartiere in festa”: gonfiabili, animazione, mascotte e tanto altro presso il parcheggio Martino adiacente alla Chiesa della Misericordia (evento gratuito).

Presso la Chiesa San Francesco da Paola alle 18:00 si terrà la Recita del Santo Rosario e a seguire la Celebrazione Eucaristica.

Sabato 30 Maggio sempre presso la Chiesa San Francesco da Paola alle 18:00, Recita del Santo Rosario e a seguire Celebrazione Eucaristica, al termine si procederà al rito della donazione e vestizione degli ex voto alla Madonna.

Domenica 31 Maggio dalle 8:00 lo Scampanio dei Sacri Bronzi e la “tamburiniata” per le vie del quartiere anticiperanno la Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa San Francesco da Paola con benedizione degli agricoltori e del grano e delle spighe.

A seguire, traslazione dell’effigie Mariana presso la Chiesa della Misericordia accompagnata dalla rappresentazione del “ceto dei Crivari”, al termine della traslazione saranno distribuite le spighe benedette.

Ancora alle 18:00– Recita del Santo Rosario con Celebrazione Eucaristica e, a seguire, la solenne processione per le vie del quartiere durante il percorso “Petalata Mariana”.

Al rientro sono previsti giochi di luce conclusivi.

Il Percorso della processione prevede:

Chiesa N.S. della Misericordia – Via Gorizia – Via Quarnaro – Via Trapani – Via Giallonghi – Via Giovanni Gandolfo – Via Antonio Gramsci – Via Trieste – Via Antonio De Curtis – Via Filippo Turati – Via Antonio Gramsci – Via Alcide De Gasperi – Via Fra Giordano Anzalone – Via Merano – Via Lepanto – Via Beati Morti – Via Quintino Sella – rientro presso la Chiesa di N.S. della Misericordia.

Il Comitato Organizzativo rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere insieme giorni di spiritualità, devozione e appartenenza alle tradizioni popolari della città.

Per chi volesse nelle vie della processione può allestire un tradizionale “poso” davanti la propria abitazione, dove sosterà il simulacro, esporre dai balconi tovaglie ricamate bianche e attaccare le bandierine colorate nella strada.