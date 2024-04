Il Re, la serie Sky Original, ritorna con la seconda stagione, su Sky e in streaming su NOW. Il ritmo è di due episodi a settimana, ogni venerdì. Ambientata nell’immaginario carcere fortezza governato con il pugno di ferro e una moralità contorta dal carismatico direttore Bruno Testori (interpretato da Luca Zingaretti). La serie è un viaggio robusto e teso nelle zone d’ombra dell’anima. In questa seconda serie troviamo anche Fabrizio Ferracane che interpreta Gregorio Verna, potente capo dei servizi segreti. L’attore castelvetranese torna in TV in una serie insieme a Luca Zingaretti dopo circa 6 anni dalla partecipazione ad uno degli episodi della fiction di successo “Il Commissario Montalbano“.

Alla regia de “Il Re” torna Giuseppe Gagliardi per raccontare intrecci con i servizi segreti, testimoni scomodi e un RE, il Direttore del carcere S. Michele appunto, disposto ancora una volta a tutto pur di far prevalere il suo senso di giustizia. Nel cast ancora, tra gli altri, Isabella Ragonese, con l’arrivo invece di Thomas Trabacchi nei panni di un magistrato accusato di omicidio, Caterina Shulha in quelli del suo avvocato.

AUTORE. Flavio Leone