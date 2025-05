Dal 20 giugno al 20 agosto, Gibellina Photoroad, l’unico festival italiano di fotografia e arti visive open air e site-specific e uno dei pochi al mondo, torna a celebrare la sperimentazione artistica. Con mostre outdoor, installazioni fotografiche di grande formato, allestimenti visionari progettati specificatamente per entrare in connessione con il paesaggio della città-museo di Gibellina (TP), prossima Capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026, il festival biennale Gibellina Photoroad (GPR) firma quest’anno la sua quinta edizione, edizione speciale che anticipa il 2026, sempre con la direzione artistica di Arianna Catania, organizzata dall’Associazione culturale On Image e promossa dal Comune di Gibellina e dalla Fondazione Orestiadi.

“Senza tempo” è il tema scelto quest’anno, sul quale si confronteranno autori affermati nel panorama internazionale come Alex Majoli, Mandy Barker, Paolo Ventura, Feng Li solo per citarne alcuni, e talenti emergenti provenienti da tutto il mondo, che presenteranno lavori inediti, molti dei quali realizzati attraverso progetti di residenza artistiche a Gibellina.

Le giornate di inaugurazione, dal 20 al 22 giugno trasformeranno la città del Belìce in un avamposto della creatività contemporanea internazionale, con tre giorni di eventi, tutti gratuiti, tra talk, visite guidate, performance, video e prospettive stranianti.

La nuova edizione del festival punta a riscoprire questa vocazione della città: non solo museo en plein air, ma luogo di produzione e promozione dell’arte contemporanea.

Tanti gli artisti italiani e stranieri da Alex Majoli (Ravenna, 1971), membro dell‘agenzia internazionale Magnum, tra i più noti fotografi contemporanei, che presenterà un progetto commissionato dal festival, dal titolo Ozio: un’indagine sulla complessità dei paesaggi del nord-ovest della Sicilia, terra intrisa di storia e misteri. L’esposizione sarà ospitata negli spazi della Fondazione Orestiadi, al Baglio Di Stefano, dove si trova la monumentale opera di Mimmo Paladino La montagna di sale.

Tra gli autori italiani presenti in programma è attesissimo a Gibellina Photoroad 2025 Paolo Ventura (Milano, 1968), artista tra i più affermati a livello internazionale, noto per il suo stile che unisce fotografia e pittura creando scenari fiabeschi e onirici. Come in Una città quasi infinita, che sarà presentato con stampe di grande formato in Piazza Beuys e sulla facciata dell’edificio disegnato da Ungers.

Gibellina Photoroad è anche occasione di incontro con artisti provenienti da ogni parte del mondo si completa con la mostra che riunisce i lavori di 14 artisti vincitori della Call for Projects 2023 sul tema della IV edizione del festival Alterazioni, a cura di Melissa Pallini. Le fotografie dei giovani artisti Claudia Amatruda (IT), Claudia Fuggetti – Hot Zone (IT), Cristobal Ascencio Ramos (MX), Emma Bedos (NC), Federico Estol, (UY), Gabriele Stabile (IT), Giaime Meloni (IT), Hiro Tanaka (JP), Luigi Cecconi (IT), Marcello Coslovi (IT), Martha Friedel (DE), Nicola Di Giorgio (IT), Noemi Comi (IT) Tommaso Rada (BR/IT) entreranno a far parte della Collezione Permanente “Fotografia” della Fondazione Orestiadi- curata da Arianna Catania- aggiungendo un nuovo tassello alla storia del festival.

Programma 20 GIUGNO:

18.00/19.30 Palazzo di Lorenzo, Saluti istituzionali con Angelo Piero Cappello (Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura), Salvatore Sutera (Sindaco di Gibellina), Francesca Corrao (Presidente Fondazione Orestiadi), Arianna Catania (Direttrice artistica festival Gibellina Photoroad); Performance/ Banchetto “La devorazione” di Hélène Bellenger e Tal Yaron

19.30/22.00 Palazzo di Lorenzo Festa con aperitivo e sonorizzazioni di Donato Di Trapani, in un mix tra musica popolare e sperimentazione elettronica

22.30/24.00 Chiesa Madre, Proiezioni / Video Mapping – “Altered Ocean” di Mandy Barker (editing Gaia Tognoni sound Vincenzo Stellino) – “Nightlife au mont Pinacle” di Éliane Excoffier (in collaborazione con Festival La Gaspesie, Quebec) – “Fotoritmica Immateriale” di Francesco De Melis, per UN:IT fotografie del patrimonio immateriale – Preview, MiC-ICCD/Ufficio Unesco

21 GIUGNO:

10.00-11.00 Visite guidate “Singolare Plurale: un ritratto per la città” con gli utenti della Comunità Terapeutica Salus presso Moma Café e Bar Bonanno

11.00-12.00 Visite guidate “Singolare Plurale: un ritratto per la città” con i bambini e adolescenti di Gibellina presso Piazza Municipio e Bar Agorà

12.00-13.00 Visite guidate al Sistema delle Piazze con Mandy Barker, e con i curatori della mostra UN:IT fotografie del patrimonio immateriale

16.00/19.00 Visite guidate da MAC con Rossella Palazzolo e Sergio Zavattieri; Teatro Consagra con Balázs Turós; Piazza Municipio con Arnaud Hendrikx; Belice Epicentro con Miriam Iervolino; Orto Botanico con Rima Samman

19,30/21,30 Terrazza Orestiadi Apericena con gli artisti

21,30/00,30 Terrazza Orestiadi Festival party: Degustazione vini, Cocktail bar/Dj set (prenotazioni al num +39 3318821817)

22 GIUGNO

9.30/12.30 Fondazione Orestiadi Tavola rotonda “Architetture e Paesaggio” con Alex Majoli (Fotografo Agenzia Magnum Photos), Giuseppe Barbera (Docente Dipartimento di Colture Arboree Università di Palermo), Vito Corte (Architetto Ph.d), Bruno Corà (Presidente Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri), Giulia Pellizzato (Presidente Fondazione Be the Hope Roma), Sebastiano Maffettone (Università Luiss Guido Carli Roma)

12.30/13.30 Fondazione Orestiadi Visite guidate con Alex Majoli, Giulia Parlato, Donato Di Trapani, Gabriele Stabile, Claudia Fuggetti, Tommaso Rada, Noemi Comi

15.30/16.30 Fondazione Orestiadi Presentazione libro “Diaries” di Francesco Zizola (Yogurt Editions, 2025) con il curatore Francesco Rombaldi

16.30/17.00 Fondazione Orestiadi Proiezione film collettivo “He Was Very Fond of Animals” (2024, 11’30’’) di Sylvie Luccisano e Philippe Terrier- Hermann

In collaborazione con Institut Français e ISBA – Institut Supérieur des Beaux Arts de Besançon

6 LUGLIO

17.00/18.00 Fondazione Orestiadi Visite guidate alle mostre con Arianna Catania e Enzo Fiammetta

18.00/19.00 Fondazione Orestiadi Presentazione dei due album fotografici “Il viaggio in Sicilia” di Lisetta Carmi e “Paesaggi, memorie, astrazioni” di Melo Minnella a cura di Valentina Bruschi per il Museo Civico di Castelbuono

10.00/12.00 sab 21 giugno Visita al Cretto di Burri su prenotazione +39 3914231260

AUTORE. Patrizia Vivona