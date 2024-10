Piazza Matteotti a Castelvetrano è diventata luogo di ritrovo di extracomunitari ma, soprattutto, luogo dove abbandonano bottiglie di vetro e rifiuti e si rendono protagonisti di risse. È quanto denuncia Giorgio Amabile, un residente in piazza Matteotti che, ieri sera, è stato costretto a rimanere in macchina col proprio figlio perché un gruppo di extracomunitari litigavano e si tiravano bottiglie di vetro da un marciapiede all’altro. «Da settimane è prassi consolidata – dice Amabile – con notevole pericolo per gli automobilisti e per quei pochi passanti che si trovano a transitare nelle immediate vicinanze e ad assistere ad episodi di questo genere». Proprio ieri sera, racconta Amabile, alcuni extracomunitari hanno prelevato il fusto del vetro di un’attività commerciale lì vicino e hanno svuotato le bottiglie sulla strada. Amabile chiede controlli più serrati affinché la piazza sia tranquilla per residenti e passanti.

AUTORE. Redazione