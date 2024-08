Un paio di mesi fa Jimmy Di Stefano ha avuto l’idea di creare un gruppo whatsapp riunendo tutti i ragazzi che dal 1998 furono i primi a frequentare l’indirizzo alberghiero della scuola Virgilio Titone di Castelvetrano. Grazie a questa community virtuale si sono messi in contatto gli ex alunni e qualche giorno fa, alcuni di loro, sono riusciti a rincontrarsi per una cena. Ad oggi il gruppo creato conta oltre 130 partecipanti includendo i diversi indirizzi di vita intrapresi dagli ex alunni: chi vive all’estero, chi si è spostato in altre regioni d’Italia , chi prosegue nel settore turistico e chi invece ha cambiato completamente indirizzo lavorativo. La promessa è quella di tenersi in contatto e ripetere iniziative di incontro come quella appena trascorsa in futuro.





AUTORE. Redazione