La Tari che pagheranno i castelvetranesi per il 2024 rimarrà invariata rispetto a quella del 2023. Oggi il consiglio comunale (presieduto da Mimmo Celia) ha approvato il Piano economico finanziario (PEF) preventivo 2024-2025 che, di fatto, a parte un movimento di 20 mila euro per adeguamenti Istat, rimane invariato. Rispetto al Pef dello scorso anno sono stati tolti 300 mila euro di costi richiesti dalla SRR “Trapani Sud” nei confronti del Comune, quindi il PEF (preparato dalla precedente amministrazione) era di 7,8 milioni e ora è stato ribassato di circa 300 mila euro. Il PEF 2024-2025 è stato approvato all’unanimità da maggioranza e opposizione (al momento del voto era assente solo Salvatore Stuppia).

In consiglio comunale è stata, altresì, approvata la modifica del regolamento per la rateizzazione e compensazione delle entrate comunali. Il nocciolo della questione ruotava attorno alla fideiussione che i cittadini debitori di tributi oltre 10.000 euro dovevano avere per rateizzare il debito. Con la modifica approvata dalla maggioranza (col voto contrario di 3 consiglieri d’opposizione), invece, la presentazione della fideiussione diventerà opzionale. Ossia, chi la presenterà pagherà un anticipo del 10% del debito (oltre 10.000 euro) da rateizzare; chi non la presenterà pagherà un anticipo del 25%. L’opposizione aveva chiesto il ritiro del punto ma la maggioranza, forte dei numeri, è andata avanti e ha approvato la modifica.

AUTORE. Max Firreri