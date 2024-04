Per gli operatori ecologici dipendenti della SRR “Trapani sud” si prospetta un futuro diverso. Seppur tra le polemiche (mercoledì mattina gli operatori di alcuni paesi hanno protestato pacificamente davanti la sede della società in via Garibaldi a Campobello di Mazara) la maggior parte dei dipendenti Srr utilizzati nei Comuni di competenza della società hanno firmato il consenso a trasferire il contratto dalla Srr alle ditte private con l’istituto del comando temporaneo che, in soldoni, considera responsabili del rapporto non soltanto la ditta privata che vince l’appalto della raccolta rifiuti ma anche la SRR. Quello che non era più possibile era utilizzare l’istituto del distacco e utilizzo presso altra azienda, come successo fino ad adesso. E quindi dalla Srr hanno convocato tutti i dipendenti operatori ecologici per farli firmare il consenso al trasferimento del contratto. Alcuni si sono opposti a firmare e, tra questi, ci sono i dipendenti di Mazara del Vallo.

AUTORE. Redazione