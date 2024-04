Tra i rifiuti raccolti sono stati trovati anche quattro pacchi di latte ancora confezionati. E poi altro cibo e rifiuti di ogni tipo: decine e decine di bottiglie, cassette di legno, tubi di plastica utilizzati in agricoltura. È stata una giornata da ricordare quella vissuta dai volontari dell’associazione “Plastic free” in via Rosario Livatino a Castelvetrano. Contestualmente nella stessa zona hanno operato i volontari chiamati a raccolta da Mc Donalds Castelvetrano per un progetto di recupero rifiuti. La zona è quella dove c’era una volta la piscina comunale e dalle responsabili locali di “Plastic free” (Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna) è stata individuata per effettuare una raccolta straordinaria di rifiuti. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune e la collaborazione della “Sager” che ha fatto sistemare un cassone scarrabile sulla strada.

Il bilancio della giornata ha ripagato lo sforzo dei volontari: 1.500 kg di ingombranti e 1.800 kg di altri rifiuti, di cui 900 di indifferenziato. Tra i volontari anche i piccoli Giulio, Adriana e Mia, mascotte della giornata. «Quello che abbiamo trovato è una discarica a cielo aperto – hanno detto Manuela Cappadonna ed Emanuela Indiano – e, grazie alla collaborazione di associazioni e di tanti volontari della città, abbiamo iniziato a bonificarla. Sono stati tanti i giovani “armati” di buona volontà che hanno messo in opera un grande intervento ambientalista».

AUTORE. Redazione