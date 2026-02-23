Il disegno ritrae la maschera di Peppe Nappa che fu realizzata nel 2009. Poi Giuseppe Barresi, 21 anni, di Partanna, prendendo spunto da una foto, l’ha nuovamente disegnata e colorata. È stata questa la sua proposta grafica per il contest Clipper lanciato per il carnevale di Sciacca dalla nota azienda di accendini che è stata premiata. Si poteva partecipare con un progetto grafico e chi avrebbe conquistato più like vinceva il contest. Così, con 420 like circa, il giovane partannese è arrivato primo in classifica e il suo disegno è stato scelto per brandizzare gli accendini in occasione del carnevale di Sciacca che quest’anno ha festeggiato il 400° anno anniversario. Il disegno rappresenta la maschera di Peppe Nappa che prende vita da un piatto in ceramica tipico di Sciacca, circondato dal corallo rosso, altro simbolo identitario della città. Giuseppe Barresi è un giovane artista che promette bene. Studente in Conservazione e restauro dei beni culturali all’Università di Palermo, è l’ideatore dell’infiorata di Partanna. Il disegno e l’arte in generale è la sua passione. Ecco perché non manca occasione per esprimersi coi disegni e con i colori. Come ora anche nel caso del carnevale di Sciacca.