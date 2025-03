Oltre 300 alunni di tutte le prime classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “F.Crispi” di Ribera, ragazzi di Liceo Classico, Scientifico tradizionale, Sportivo, delle Scienze Applicate e Linguistico, Economico Sociale e delle Scienze Umane, Costruzioni Ambiente e Territorio, ASM di Economia quadriennale e B Economica, Professionale per Manutenzione Assistenza Tecnica e Servizi di Assistenza Sanitaria, hanno seguito il dibattito del volontario del WWF Sicilia Area Mediterranea, Arch. Giuseppe Mazzotta, riguardanti l’emergenza climatica che si sta abbattendo sul nostro pianeta.

L’educatore WWF ha comunicato agli alunni la preoccupazione che la comunità scientifica suggerisce ai governanti del nostro pianeta.

Con un approccio laico sono stati spiegati i motivi per cui è necessario preoccuparsi, i modi con cui va affrontata questa emergenza climatica, le difficili soluzioni che si scontrano con enormi interessi economici.

Ai ragazzi che domani saranno donne e uomini, madri e padri, si affidano le sorti del nostro pianeta; perché pensino a politiche di lungo respiro.

Un doveroso ringraziamento, alla Dirigente Scolastica, Dr.ssa Rosaria Provenzano, e alla sua stretta collaboratrice Prof.ssa Antonella Arcuri, per l’impegno organizzativo profuso.

La risposta dei giovani è stata attenta e pertinente, facendo ben sperare gli organizzatori di questi incontri.

AUTORE. Patrizia Vivona