Giovedì 5 febbraio, ore 18, si inaugura la “Galleria letteraria 2026”, rassegna culturale promossa dalla Società “Dante Alighieri” – comitato di Castelvetrano insieme a UCIIM – sezioni di Castelvetrano e Campobello di Mazara – Akkademia Musicale e Arcipretura di Castelvetrano, col patrocinio del Comune e della Diocesi. La Galleria letteraria è giunta alla sesta edizione. Il tema che attraversa l’intero ciclo è: “Ribellione, libertà, responsabilità”, intesi come poli dialettici imprescindibili dell’educazione contemporanea, nella convinzione che pensare criticamente, scegliere consapevolmente e assumersi la responsabilità della parola e delle azioni rappresentino oggi una delle più alte sfide civili, culturali ed educative.

A inaugurare il percorso sarà Salvatore Ferlita, tra i più autorevoli critici letterari italiani, docente dell’Università “Kore” di Enna, saggista, giornalista e voce riconosciuta del dibattito critico nazionale. Nel corso dell’incontro, Ferlita presenterà i volumi “Pirandello di sbieco” (Sellerio, 2024) e “Agrigento di carta” (Il Palindromo, 2025), offrendo al pubblico una lettura originale e controcorrente della tradizione letteraria siciliana. Coordinano i lavori Rosario Marco Atria e Giuseppe Ivan Undari, storici curatori della Galleria Letteraria. che dialogheranno con l’autore insieme ad Eleonora Chiavetta, già docente di Letteratura inglese nell’Università di Palermo e a Vincenza Leggio, insegnante di Lettere. Sono previsti interventi attivi degli studenti degli Istituti Superiori “Cipolla Pantaleo Gentile” e “Ferrigno Accardi Titone”, a sottolineare il ruolo centrale della scuola come comunità educante, e commenti musicali al pianoforte a cura di Eduardo La Scala e Mariella Zancana.

Il percorso proseguirà riabbracciando ancora Eleonora Chiavetta, stavolta in veste di narratrice, per la presentazione di “Musicamare”, raccolta di racconti in cui il mare diventa metafora del movimento, delle scelte e dei legami affettivi. Seguirà il teatro di Rino Marino, con la presentazione dei due volumi della “Tetralogia del dissenno”. Un momento centrale della rassegna sarà il miniciclo “Licenza di Poeta. Parole in libertà per mondi da costruire”, in programma in occasione della Giornata mondiale della poesia. Tre serate consecutive vedranno alternarsi numerose voci del panorama poetico di oggi, Biagio Accardo e Tino Traina, Antonella Montalbano e Gabriella Vicari, Franca Alaimo e Daita Martinez, Alberto Rizzi e Lucia Triolo, per esplorare la forza della parola libera, capace di generare visioni etiche attraverso la letteratura.bSarà poi la volta della riflessione teologica di Giuseppe Ivan Undari, con “Ex cathedra crucis verba pauca”, opera dedicata alle sette parole di Gesù in croce, come percorso di avvicinamento alla Pasqua e come interrogazione radicale sul senso dell’esistenza e il valore del perdono.