Martedì 18 giugno sarà inaugurata la nuova guardia medica turistica sul lungomare ovest della frazione di Tre Fontane. L’appartamento dove è stata allestita la guardia medica fa parte di un complesso confiscato e trasferito al patrimonio del Comune di Campobello di Mazara che, a sua volta, lo ha concesso in comodato all’Asp Trapani. Al primo piano dell’immobile sarà sistemato anche l’alloggio per gli equipaggi del 118 che verrà trasferito da Campobello a Tre Fontane. “Ho avuto rassicurazioni da parte del direttore sanitario Pietro Candela che ha già garantito da subito il funzionamento del presidio durante le ore diurne, in attesa di reclutare altro personale che potrà svolgere il servizio anche durante le ore notturne”, ha detto il sindaco Giuseppe Castiglione.

AUTORE. Redazione