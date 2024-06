Il transito sulla strada provinciale 51, all’altezza della rotonda dove si interseca la via Erbe Bianche a Campobello di Mazara, è stato riaperto. Torna, quindi, regolare il traffico da e per le frazioni estive di Tre Fontane e Torretta Granitola che per un mese è stato deviato sulla circonvallazione lato Erbe Bianche, creando non pochi disagi agli automobilisti visto anche il traffico di mezzi pesanti. La rotonda è stata realizzata e completata da “Eurospin Sicilia” che proprio di fronte sta per aprire il nuovo punto vendita. L’opera pubblica è stata costruita con la compensazione di una parte degli oneri di urbanizzazione che la società ha dovuto pagare al Comune. È stato installato anche l’impianto di illuminazione a led, la segnaletica verticale e orizzontale e al centro della rotonda è stato posto uno strato di prato. Stamattina, prima della riapertura, hanno effettuato un sopralluogo la Giunta municipale, il comandante della Polizia Municipale e i tecnici che hanno seguito il progetto.

AUTORE. Redazione