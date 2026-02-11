Rivalutare il progetto della rete fognaria di Triscina. È quanto ha chiesto il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini al Commissario straordinario unico per la depurazione che sta coordinando i lavori di realizzazione della fognatura nella frazione. Il progetto per il quale i lavori si stanno svolgendo risale al 2014 ma le ultime mareggiate del ciclone “Harry” hanno preoccupato non poco il sindaco, visto che la spiaggia si è ridotta e, in alcuni casi, l’acqua del mare ha raggiunto anche strade. «Oggi abbiamo un quadro profondamente diverso rispetto a quello esistente al momento della progettazione», dice il sindaco. L’attuale localizzazione della condotta e delle pompe di sollevamento è prevista lungo il litorale. «La tutela dell’ambiente costiero di Triscina e delle risorse pubbliche impiegate viene prima di ogni rigidità progettuale», scrive sulla sua Fanpage il sindaco.