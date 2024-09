Il Momentum Wellness Bio-Resort di Selinunte offre un’opportunità di lavoro unica presso la nota struttura a pochi chilometri dall’area archeologica. Il profilo ricercato dall’azienda è quello di “Commis di cucina”. Si richiede massima serietà e disponibilità immediata. I CV devono essere inviati comprensivi di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso. Gli interessati possono inviare un Curriculum Vitae con foto all’indirizzo email info@momentumresort.com. Per maggiori chiarimenti è possibile contattare telefonicamente la struttura al numero 0924.941046. L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambi i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91. (NON saranno prese in considerazioni le candidature che non rispettano i requisiti richiesti)

AUTORE. Redazione