Il comitato “Sì riforma” organizza per domenica 15 marzo, ore 10,30, al Circolo della Gioventù di Castelvetrano un incontro per spiegare le ragioni del sì al referendum del 22 e 23 marzo prossimi. Introdurranno Francesco Sammartano, Maurizio Miceli e il deputato regionale Giuseppe Bica, tutte tre di Fratelli d’Italia. Interventi di Francesco Messina, presidente onorario della Camera penale di Marsala e di Renato Zichittella, già giudice della Corte d’Appello di Palermo. Concluderanno il senatore Raoul Russo e il capogruppo FdI alla Camera Carolina Varchi. Modera Davide Brillo, avvocato e assessore comunale.